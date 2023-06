“Fue consensuado”: Tenoch Huerta responde a la denuncia en su contra por acoso sexual y manipulación (17:00 h)

!Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y depredador sexual de Tenoch Huerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bolsa de hipócritas para evitar escándalos por su película de Marvel LATAM”, explicó en su cuenta oficial en Twitter y en referencia a un podcast que el colectivo Poder Prieto usó con su participación pero sin su consentimiento. Entonces, vinieron las acusaciones contra el también actor de La Purga por Siempre.

Eso pasó el sábado pasado y se guardó silencio pese a que medio internacionales empezaron a replicar las palabras de Ríos, pues se trata del segundo actor marvelita inmiscuido en un asunto de violencia doméstica, siendo Jonathan Majors, el intérprete de Kang el conquistador, el primero en enfrentar una investigación por presunta violencia en contra de su novia, un proceso que hasta ahora no ha sido finiquitado. Para ambos actores se desconoce qué posición tomará Disney y Marvel Studios al respecto.

“Hace aproximadamente un año, salí con Elena durante algunos meses. Fue totalmente consensuado en todo momento como muchos pueden atestiguar. Y a lo largo de todo fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo. Sin embargo, después de que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común”, dijo en su comunicado. ¿Qué clase de interacciones? No las menciona, y tampoco María Elena, quien ha dicho que dará algunos detalles a su debido tiempo.

El actor de Güeros dijo que hace meses contrató a un equipo legal para contrarrestar estas difamaciones, es decir, posiblemente el conflicto con Elena llegó a mayor escala y estuvo prevenido para este día. Por medio de sus redes sociales, ella ha exhibido ataques donde muchos le mandan mensajes crueles como “¿quieres más ácido, verdad?”, “deberías tomar ácido y morir”, etc. Recordemos que Elena es sobreviviente a un ataque de ácido en 2019, en Oaxaca. En su momento, la saxofonista señaló como principal artífice a Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado del PRI y expareja.

“¿Por qué me he tardado en denunciar? Porque me dio miedo que esto pasara: personas que se resisten a creer que un superhéroe es un abusador, manipulador y depredador sexual”, acusa en un reciente tuit. Antes también calificó a Tenoch Huerta como un hombre encantador, la mejor característica de un narcicista con una buena porción de victimización, dijo. El actor no hizo hincapié en los detalles lanzados en su contra.