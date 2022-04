Frente Cívico Nacional: Francisco Garfias (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de abril. Soy de los convencidos de que el único camino que tiene la oposición para dar la pelea al obradorismo en el 2024 pasa por elecciones primarias para elegir un candidato común.

Esa es la propuesta central del Frente Cívico Nacional, una organización que prioriza la participación de la sociedad civil y los liderazgos de los sectores sociales, económicos y políticos del país.

A mediados de la semana se realizó la primara reunión de dirigentes del citado FCN, que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo, con 13 ex gobernadores del PAN, legisladores del PRD y un senador del PRI, Mario Zamora. Se realizó en el Hotel Marquís de la Ciudad de México.

Por allí vimos a Ernesto Ruffo, Marco Adame, Carlos Medina, Ignacio Loyola, Juan Carlos Romero Hicks; al propio Acosta Naranjo, ex dirigente nacional del PRD, al senador del PRI, Mario Zamora; Cecilia Soto, ex candidata presidencial por el PT.

Al término de la reunión hablamos con varios de ellos. El diputado del PAN, Marco Adame, fue con el primero que lo hicimos. Nos dijo:

“Hubo buenas coincidencias. El momento que vive el país es especialmente delicado, crítico. Se necesita construir una alternativa con la máxima unidad posible.

“Pero también una candidatura común legitimada por un método que tenga gran participación ciudadana (elecciones abiertas) y como base la construcción de un gobierno de coalición”.

Uno de los principales desafíos del Frente, sin embargo, es que las cúpulas del PAN-PRI-PRD no se aferren a posiciones de control que impidan que se exprese una voluntad ciudadana amplia.

El panista bajacaliforniano Ernesto Ruffo, primer gobernador de oposición en el largo período del priato, nos reveló que Marko Cortés, jefe nacional del PAN, ya se manifestó en contra de las primarias para elegir candidato único.

Ruffo destaca que iniciativas como el Frente Cívico Nacional son producto de la inquietud por lo que pasa en la vida pública nacional:

“Hay falta de respeto a la Constitución, graves presiones al INE, nula atención al Sistema Nacional Anticorrupción, ataque a órganos autonómos…”, ilustró.

Ese mismo día, Cecilia Soto fue nombrada vocera del FCN. La ex candidata presidencial no ocultaba su satisfacción por la postura de los ex gobernadores azules en la citada reunión.

Ya encarrerada, también nos dijo :“hay que quitar esa idea de no hay candidatas o candidatos de oposición. Claro que hay medirlos con la ciudadanía y hacer que muchos los respalden. Que no sean 3 o 4 de la democracia partidaria o el dedo del presidente.”

El Frente no existe oficialmente. Por ahora son un comité promotor. La idea es formalizarlo en la tercera semana del mes de mayo. Su meta es lograr que todas las organizaciones ciudadanas, incluida “Sí por México”, se integren en una sola.

El diputado Juan Carlos Romero Hicks, vocero del de los ex mandatarios del PAN, destacó el interés que el grupo tiene en la “moratoria constitucional” que promueve Ignacio Loyola.

La propuesta de ex gobernador de Querétaro es que no se apruebe una sola reforma a la norma suprema hasta el 2024. Los ex gobernadores del PAN, nos dijo Romero Hicks, comparten también la iniciativa de elecciones abiertas y la defensa de los órganos autónomos.

***

Mañana es la revocación de mandato. Alrededor de 93 millones de ciudadanos están convocados a participar en esa farsa que no tiene mas propósito que consolidar el poder personal del presidente López Obrador.

Para que sus resultados sean vinculantes se requiere que en ese ejercicio dizque de “democracia participativa” participe por lo menos el 40 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón.

Esto equivale a alrededor de 37 millones de votos. Misión imposible. Los mexicanos tienen preocupaciones mucho más urgente que ir a las urnas a ratificar #QueSigaAMLO.

El manifiesto desinterés ciudadano en un ejercicio, cuyo resultado todos conocemos de antemano, llevó a los más altos funcionarios – del presidente de la república para abajo– a violar reiteradamente la veda publicitaria contenida en las leyes.

Ese desparpajo hizo que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtiera que la intervención sistemática de funcionarios podría llevar a la anulación de la consulta. Hay 172 quejas en el INE relativas a la revocación de mandato.

Los morenos –incluso los moderados– reaccionaron mal a la advertencia de Córdova. Un ejemplo es senador Ricardo Monreal, jefe de la bancada guinda en la Cámara alta.

Dijo: “Anular la consulta de revocación de mandato, como expresó el consejero presidente del INE, es un mal presagio e inhibe la participación ciudadana en este ejercicio inédito en el país. El órgano electoral debe convocar a la participación y conducirse con mesura e imparcialidad.”

Monreal parece olvidar que actuar con mesura e imparcialidad no quiere decir cerrar los ojos ante reiteradas violaciones a la Ley por los más altos jerarcas de la 4T.

***

Este reportero se va de vacaciones. Arsenal se volverá a publicar el martes 19 de abril.

FIN

