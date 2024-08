Frenan temporalmente aprehensión de Corral; le imponen 120 mil pesos de garantía (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de agosto. Mientras el exgobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral Jurado acusa que hay una persecución política vengativa en su contra, anunció que obtuvo un amparo para no ser detenido por la Fiscalía Anticorrupción.

Trascendió que la jueza Quinto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, Patricia Marcela Diez Cerda, suspendió temporalmente la orden de aprehensión en contra de Corral Jurado.

Además, la funcionaria le fijo 120 mil pesos como garantía y señaló el mandato de captura contra el exgobernador de Chihuahua y le fijó el pago de una garantía de 120 mil pesos mientras se decide en definitiva el amparo.

La impartidora de justicia le concedió la suspensión provisional y fijó 7 días hábiles para conceder o rechazar un amparo definitivo.

No obstante, será hasta el 27 de septiembre que colegiadamente varios jueces decidirán, en definitiva.

El amparo fue concedido luego que el pasado jueves el exmandatario chihuahuense casi fue arrestado por policías de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, con una orden de aprehensión girada por un juez de dicho estado, por un presunto peculado de poco más de 98 millones de pesos.

Con esta orden, la policía chihuahuense intentó detener a Corral Jurado el jueves en el restaurante Gin Gin de la Colonia Roma en la ciudad de México, pero no pudieron arrestarlo al no tener un acuerdo de colaboración con la Fiscalía mexiquense.

Frente a la acusación, el también Senador plurinominal por Morena, dijo tener todas las pruebas que demuestran que es falsa la acusación en su contra, pero que ni la Auditoría Superior del Estado ni la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua le han dado acceso al expediente ni le han recibido sus alegatos desde el 2021 que le hicieron la observación.

Esto, añadió Corral, es una prueba que se trata de una venganza o persecución política por haber atacado la corrupción del anterior gobernador, el priista César Duarte Jáquez, quien creó una red para saquear las arcas estatales, en la cual estaba incluso implicada la actual gobernadora panista, María Eugenia Campos.

En su respuesta a los dichos del Fiscal Valenzuela, corral añadió que, “decir que no existió el trabajo realizado o imputarme responsabilidades en dicho proceso, sólo confirma que la mentira sigue siendo la divisa de la actual administración estatal: se miente a las autoridades judiciales para obtener ordenes de aprehensión, y se le miente después a la sociedad con la complicidad de medios comprados con dinero público.”

El Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, no emitió ningún comentario ante la información de que el exgobernador panista Javier Corral consiguió un amparo que anula temporalmente la orden de aprehensión.

Insistentemente se buscó una respuesta, pero siempre fue lo mismo, “en cuanto me den una respuesta yo se la comparto”, por parte del encargado de la Oficina de Comunicación Social de la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo luego del frustrado intento del exmandatario chihuahuense y de declararlo prófugo de la justicia por parte del gobierno de Chihuahua se desató una intensa polémica y discusión política en las redes sociales, en favor y en contra del exmandatario chihuahuense, no así en los medios locales, quienes todos, escritos y electrónicos, apoyan cualquier acción de la gobernadora panista María Eugenia Campos.

Detalló que la imputación que le hacen no tiene fundamento, al señalar que, “es claro que a tres años de dejar el cargo, ahora forzada y apresuradamente me quieran imputar la responsabilidad, luego de conseguir un ‘testimonio superviniente’ que, en realidad es un ‘testigo protegido emergente’, al cual utilizan para decir que yo había autorizado esa contratación y conseguir una orden de un poder judicial arrodillado, así de burdo.”

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Fiscalía General de Chihuahua de actuar de manera “facciosa” contra el virtual senador electo de Morena Javier Corral y se manifestó a favor de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal reiteró que el caso se debe “a las diferencias” que hay entre la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, y el exgobernador Javier Corral.

López Obrador defendió por segunda ocasión a Javier Corral y sostuvo que se trata de una venganza política por parte de Maru Campos, a quien acusó de ser aliada del exgobernador del PRI, César Duarte, quien se encuentra preso por diversos delitos.

Por su parte, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el exgobernador de Chihuahua Javier Corral seguirá en su equipo de trabajo.

No, no hay porqué. No tiene que salirse del equipo, es un senador de Morena. Es una persecución, no tiene ninguna base, es un asunto de venganza política”, expresó.