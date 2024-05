Fredy Gil no se raja y ahora será presidente municipal de Xoxocotlán (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de mayo. Fredy Gil Pineda Gopar quiere ser presidente de Xoxocotlán y para ello realiza en ese municipio conurbado una intensa campaña electoral.

Se trata del dos veces edil de Santos Reyes Nopala y actual diputado local con licencia desde hace varios meses levantó la mano para disputar Xoxo y parece que puede lograrlo.

Es un personaje muy querido en la Costa oaxaqueña. Es un hombre rodeado de mitos, pero entrón y echado para adelante.

Desde pequeño vivió la extrema pobreza de su comunidad en donde narra, “las personas enrollaban a sus enfermos en un zarape y lo cargaban durante muchas horas, muchos kilómetros para que los pudieran atender, muchas veces regresaban con sus muertos y eso lo vi de niño.

Me hice el propósito de ayudar a mis amigos, a mi pueblo y logré que se construyera un hospital”.

No me rajo, no tengo miedo y tengo más aspiraciones pero por lo pronto quiero apoyar a Xoxo, donde se necesita el uso de la tecnología de punta para despegar problemas tan graves como la basura, la inseguridad y en estos momentos el agua potable.

