¿Fraude a la Constitución? INE prepara súper mayoría de la 4T: Código Magenta (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. El Instituto Nacional Electoral está preparando el camino para validar una sobrerrepresentación que acercaría a Morena y a sus aliados a obtener mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso.

Javier Martín Reyes y Jesús Garza Onofre, académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, argumentan que el INE estaría asignando posiciones plurinominales a partir de una interpretación errónea del Artículo 54 de la Constitución. Abiertamente, lo llaman un “fraude a la Constitución”.

El martes en la noche, la Comisión de Prerrogativas del INE circuló un anteproyecto para la distribución de curules y escaños de representación proporcional. La estimación que hizo este órgano está en línea con la interpretación que ha promovido el gobierno federal: limitar el tope de 8 por ciento de sobrerrepresentación a partidos, no a coaliciones.

En los hechos, esto implica que los partidos que pertenecen al grupo político del presidente Andrés Manuel López Obrador obtendrán el 73 por ciento de los asientos en la Cámara de Diputados, pese a que esta coalición sólo recibió el 54 por ciento de los votos.

Bajo este cálculo, Morena y sus aliados estarían a sólo tres escaños de alcanzar la mayoría de dos terceras partes en el Senado.

El Partido Verde, principal socio político de Morena y antiguo socio político del PRI y el PAN durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Vicente Fox, es el gran beneficiario de esta distribución. A pesar de que recibió menos votos que el PAN, el PRI y que Movimiento Ciudadano, el Partido Verde será la segunda fuerza política del Congreso.

Lorenzo Córdova, ex conejero presidente del INE, suscribe la idea de que esta interpetación del Artículo 54 de la Constitución representa un fraude a la ley. El argumento de Morena se basa en que la legislación establece un tope a partidos, no a coaliciones. Sin embargo, Córdova argumenta que se trata de un problema de semántica, puesto que en los noventas, cuando se redactó la Ley Electoral, existía la figura de partidos coaligados, no el concepto de coalición.

La Secretaría de Gobernación ha presionado al INE y al TEPJF para que se realice una interpretación literal de la Constitución. Esto se hace patente en una enmienda que el oficialismo incorporó a la Reforma Judicial: garantizar la permanencia de los magistrados electorales hasta el año 2027.

En cambio, la oposición y más de 69 organizaciones de la sociedad civil que han enviado solicitudes a la autoridad electoral alegan que debe hacerse valer el espíritu de la ley y el objetivo real de la legislación: evitar que una sola fuerza política pueda modificar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición.

En el fondo, la interpretación que realicen los once consejeros del INE y los cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a determinar la viabilidad del llamado Plan C, el paquete de reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende aprobar en su último mes de gobierno.

El anteproyecto de la Comisión de Prerrogativas del INE será discutido el viernes en el Pleno del Consejo General del INE y posteriormente deberá ser ratificado por los magistrados del TEPJF. La decisión constitucional más importante del país está en manos de 16 personas.

