Franco Harris, autor de la ‘Inmaculada Recepción’ con los Acereros, muere a los 72 años (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de diciembre. Franco Harris, el corredor de los Acereros incluido en el Salón de la Fama y autor de ‘La Inmaculada Recepción’, considerada la jugada más icónica en la historia de la NFL, murió a los 72 años.

El hijo de Harris, Dok, le dijo a The Associated Press que su padre murió durante la noche. No se dio ninguna causa de muerte.

Su muerte se produce dos días antes del 50 aniversario de la jugada que proporcionó ‘la sacudida’ que ayudó a transformar a impulsar a los Acereros a la élite de la NFL, y tres días antes de que Pittsburgh retire su número 32 durante una ceremonia en el medio tiempo de su juego. contra los Raiders de Las Vegas.

“Hemos perdido a un jugador de futbol increíble, un embajador increíble en el Salón de la Fama, y lo que es más importante, hemos perdido a uno de los mejores caballeros que jamás haya conocido”, dijo el presidente del Salón de la Fama, Jim Porter, en un comunicado.

“Franco no solo impactó el fútbol, sino que también afectó la vida de muchas, muchas personas de maneras profundamente positivas”, agregó.

‘La Inmaculada Recepción’

Harris corrió para 12 mil 120 yardas y ganó cuatro anillos de Super Bowl con los Acereros de Pittsburgh en la década de los setenta, cimentando una dinastía que comenzó en serio cuando Harris decidió seguir corriendo durante un intento de último segundo del mariscal de campo de los Steelers, Terry Bradshaw, en un partido de playoffs contra Oakland en 1972.

Con Pittsburgh perdiendo 7-6 y enfrentando cuarta y 10 desde su propia yarda 40 y 22 segundos restantes en el último cuarto, Bradshaw retrocedió y lanzó profundo al corredor Frenchy Fuqua. Fuqua y el back defensivo de Oakland, Jack Tatum, chocaron y enviaron el balón hacia el mediocampo en dirección a Harris.

Mientras que casi todos los demás en el campo se detuvieron, Harris se mantuvo corriendo, tomó el balón apenas unas pulgadas por encima del césped del Three Rivers Stadium cerca de la 45 de Oakland y luego superó a varios atónitos defensores de los Raiders para darle a los Acereros su primera victoria en los playoffs en las cuatro décadas de historia de la franquicia.

“Esa jugada realmente representa a nuestros equipos de la década de los setenta″, dijo Harris después de que la ‘Inmaculada Recepción’ fuera votada como la mejor jugada en la historia de la NFL durante la temporada del aniversario 100 de la liga en 2020.

Mientras que los Acereros cayeron la semana siguiente ante Miami en el Campeonato de la AFC, Pittsburgh estaba en camino de convertirse en el equipo dominante de la década, ganando dos Super Bowls consecutivos, primero después de las temporadas de 1974 y 1975 y nuevamente en las temporadas de 1978 y 1979.

Y todo comenzó con una jugada que cambió la suerte de una franquicia y, en cierto modo, de una región.

“Es difícil creer que han pasado 50 años, eso es mucho tiempo”, dijo Harris en septiembre cuando el equipo anunció que retiraría su número. “Y tenerlo tan vivo, ya sabes, sigue siendo emocionante y emocionante. Realmente dice mucho. Significa mucho.”

Información de:AP/Vïa:El Financiero/Foto:Shutterstock

