Fox reacciona a renuncia de Tatiana Clouthier: finalmente se escapa de la esclavitud (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de octubre. El expresidente Vicente Fox reaccionó a la renuncia de Tatiana Clouthier del Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este jueves, en la conferencia mañanera se comunicó su renuncia a la Secretaría de Economía.

“Finalmente parece que Tatiana se escapa de la esclavitud”, escribió Vicente Fox en su cuenta de Twitter.

Motivos

En una carta, que leyó en la mañanera, Tatiana Clouthier dijo adiós a su encargo como funcionaria en la llamada 4T. Expresó que su “oportunidad de sumarle al equipo está agotada”.

“Como lo platicamos desde el 26 de julio, y lo reitere el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo, o como decimos desde el espacio común a ser una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más, sin embargo lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias. Gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria y sobretodo por mostrarme que cuando de servir se trata no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar”, dijo en la mañanera Tatiana Clouthier con la voz entrecortada.

Especulaciones sobre Guardia Nacional

Aunque Tatiana Clouthier no abundó en las razones de su salida de la Secretaría de Economía, en redes sociales algunos políticos han expresado que pudo haber sido por su rechazo a la reforma que se avaló en el Congreso que amplía el plazo del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028.

Su hermano, Manuel Clouthier, expresó en su cuenta de Twitter: “Creo, esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión ! Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López”.

Por su parte, la exdiputada federal de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle coincidió con la lectura que dio el hermano de Tatiana Clouthier sobre el rechazo de la hoy exsecretaria de Economía a la “militarización”.

“Un gran abrazo @tatclouthier. Desde que fuiste diputada te opusiste a la militarización, hoy en congruencia y con convicción dejas el gobierno de @lopezobrador_ que ha profundizado la militarización”, escribió en su cuenta de Twitter.

