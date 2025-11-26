Fox anunció la creación de Vértice MX, un nuevo movimiento político (18:30 h)

2025/11/25  De Redacción ADN
Guanajuato, 25 de noviembre. El expresidente de México, Vicente Fox volvió a agitar el panorama rumbo a las elecciones de 2030; anunció la creación de Vértice MX, un nuevo movimiento político que busca volver a tener presencia directa en la discusión pública y consolidar un bloque opositor frente a Morena.

Fue a través de su cuenta en la red social X, donde el exmandatario mexicano invitó abiertamente a la ciudadanía a sumarse al nuevo movimiento.

Fox caracterizó a Vértice MX como un esfuerzo de corte ciudadano que aspira a construir una narrativa que, según dijo, funcione como contrapeso a la visión política dominante.

“No hay más: con esto defendemos democracia, libertades, paz, economía de mercado, un país para todas y todos”, se lee en la publicación.

Sostuvo que buscará consolidar liderazgos y fortalecer una agenda que, a su juicio, deberá colocar en el centro la participación de la sociedad.

“Vértice mx 2030:

· Un movimiento ciudadano monumental

· Un liderazgo excepcional

· Una narrativa creativa, acertada y poderosa

No hay más: con esto defendemos

-Democracia

-Libertades

-Paz

-Economía de mercado

-Un país para todas y todos

Únete. búscanos”, dice la publicación del exmandatario de México.

