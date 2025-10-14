Fomentan en la Mixteca oaxaqueña el circuito de rodeo (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. Con el objetivo de mostrar la pericia y las habilidades sobre el caballo y dentro del ruedo, en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, se realizó el circuito de rodeo “Ñuu Savi”, evento que reunió a una gran cantidad de participantes juveniles, quienes participaron en las pruebas de amarre de chiva, carrera entre polo y carrera entre barriles.

En la modalidad de amarre de chiva, las participantes iniciaban a galope, llegada una marca, descendían del caballo y con gran velocidad se acercaban a la guía, la cual seguían para llevar a la chiva, en seguida la volteaba y le amarran las patas, inmediatamente después tenían que levantar las manos y esperar aproximadamente seis segundos, para que los jueces determinaran que era válido el amarre y con ello detenían el tiempo en el cronómetro.

De esta manera se llevó a cabo la eliminatoria en ambas ramas, los organizadores tenían 4 chivos, los cuales eran el objetivo a dominar. En dicha modalidad de amarre de chiva, los resultados de la final fueron los siguientes: en la rama femenil, el triunfo fue para Regina Hiromi Guzmán Carrizosa, mientras que la rama varonil fue dominada por Luis Ángel López Gorostegui.

Otro de las pruebas que fueron parte del rodeo, fue la carrera entre polos, esta consiste en galopar a gran velocidad y hacer un recorrido entre polos, con el objetivo de no tocarlos, hacer el recorrido en el menor tiempo posible para regresar a gran velocidad, de nueva cuenta el factor tiempo es lo más importante.

En esta prueba los ganadores fueron: en la rama femenil Ximena Acevedo Díaz y en la varonil el triunfo fue para José Manuel Díaz Sánchez. En tanto en la prueba de carrera de barriles, se repitieron los mismos participantes. De esta manera se realizó el rodeo en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, el cual formó parte del festival del mole de caderas.

