¿Fofo Márquez pagará 16 MDP para salir de prisión? Víctima habla sobre el supuesto acuerdo (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de abril. Fofo Márquez, el influencer mexicano envuelto en un caso de feminicidio en grado de tentativa, ha sido objeto de intensos rumores en redes sociales respecto a un posible acuerdo reparatorio con la víctima, Edith “N”. Dichos rumores, que sugerían una compensación económica de 16 millones de pesos para la liberación de Márquez, generaron un debate acalorado en la opinión pública.

En el trasfondo de este caso se encuentra el incidente ocurrido en febrero pasado, donde Márquez presuntamente agredió a Edith “N” en un estacionamiento en Naucalpan, Estado de México. La gravedad de las acusaciones y la repercusión mediática han puesto en el centro de atención la necesidad de un proceso judicial justo y transparente.

Ante la incertidumbre generada por los rumores de un acuerdo reparatorio, la figura del abogado de Márquez ha cobrado relevancia, buscando argumentar la insuficiencia de pruebas en favor de su defendido. Mientras tanto, la Fiscalía continúa su labor de recopilación de evidencias para sostener la acusación de tentativa de feminicidio.

Las afirmaciones de un supuesto pacto fueron desmentidas por la propia Edith “N”, quien negó haber perdonado a su agresor y reafirmó el curso legal del caso.

El periodista de espectáculos y youtuber Michelle Rubalcava, reconocido por su trabajo previo como presentador en programas como De primera mano en Imagen Televisión y Venga la alegría en TV Azteca, compartió en su canal de YouTube haberse comunicado con la señora Edith “N”. En dicha comunicación, la señora negó haber llegado a un millonario acuerdo con su agresor, Fofo Márquez.

En sus propias palabras:

“No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de feminicidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño, no tengo conocimiento, tenemos audiencia el 25 de mayo, no le deberían dar credibilidad a esos comunicados”.