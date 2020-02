FNIC exige a CATEM a no inmiscuirse en reencarpetamiento de carretera en la Mixteca (13:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 25 de febrero. Integrantes del Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), pidieron al Sindicato Joven CATEM, sacar las manos de una obra de reencarpetamiento del tramo carretero a San Jerónimo Silacayoapilla y permitir que trabajen sus 25 materialistas.

Se trata de una obra de reencarpetamiento de alrededor de 10 kilómetros de la carretera local Huajuapan de León-Mariscala de Juárez, en el tramo que comprende de Huajuapan a San Jerónimo Silacayoapilla, con una inversión de alrededor de 15 millones de pesos.

Israel Ramírez Martínez, dio a conocer que es una obra que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), designó a una empresa y ésta a su vez, decidió trabajar con materialistas del FNIC.

“Ya se tiene el contrato, sin embargo, desde hace unos días ha ido el señor Gerardo Niño de Rivera a decirles que no les va a dejar hacer la obra, que no les va a permitir trabajar, pero la empresa ya decidió trabajar con FNIC, además de que a los compañeros no les gusta su forma de trabajar de CATEM”, explicó.

Dado que supieron que había el riesgo de que el sindicato joven les parara la obra, dijo que decidieron concentrarse en el inicio del camino a reencarpetar, a la altura de Rancho Solano, de las 9:00 a las 11:00 horas, pero no acudieron.

“Lo importante aquí es que se deje trabajar porque nadie es dueño de todo, no se puede obligar a las empresas a trabajar sólo con una organización de materialistas”, expresó.

Agregó: “Sobre todo, habrá que tomar en cuenta que por esta actitud de CATEM ya no se pudo construir el puente El Salado, de Santa Cruz, no queremos que pase lo mismo con esta obra, que, por falta de acuerdos, se retiren los recursos”.

Ramírez Martínez, recordó que este camino ha estado en condiciones deplorables desde hace muchos años, y su reparación ha sido una repetida petición de la población de la zona, por lo tanto, insistió en permitir que se deje trabajar.

Esperó que se mantenga una actitud de respeto, pues de lo contrario, solicitarán la intervención del gobierno para dialogar, destacando que “todo mundo tiene derecho de trabajar sin estar obligado a afiliarse a un sindicato”.

Compartir