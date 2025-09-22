Fiscalía investiga agresión armada a familia en Pueblo Nuevo (12:45 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) investiga la agresión en agravio de dos personas, ambas víctimas se encuentran estables y fuera de peligro, hechos ocurridos en la agencia de Pueblo Nuevo, perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez.

Las primeras diligencias indican que los hechos ocurrieron la mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025, cuando las víctimas -una persona adulta del sexo masculino y un menor de edad-, fueron interceptados y agredidos.

Derivado de estos hechos una de las víctimas presenta golpes en diferentes partes del cuerpo, mientras que la otra tiene una lesión por un rozón de bala; por lo que fueron trasladados para recibir atención médica.

Al tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía de Oaxaca -a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales- realiza los trabajos ministeriales y periciales, además que ya cuenta con sólidos indicios sobre los probables responsables, quienes se movilizan a bordo de una motocicleta.

La Fiscalía de Oaxaca refrenda su compromiso de realizar investigaciones integrales y con métodos científicos que permitan dar una respuesta efectiva a la ciudadanía.

