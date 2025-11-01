Fiscalía inicia investigaciones sobre ataque armado contra candidato a presidente de San Pablo Coatlán (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de noviembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició la carpeta de investigación correspondiente respecto a una agresión armada ocurrida en San Antonio Lalana, en la que perdió la vida una persona identificada como M.M.J., quien se desempeñaba como chofer un ciudadano participa en el proceso electoral de San Pablo Coatlán.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca desplegó a un equipo multidisciplinario para las investigaciones iniciales para evaluar todas las líneas de investigación al respecto y construir una sólida teoría del caso.

Asimismo, se dio intervención a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con el objetivo de abordar los hechos con una perspectiva integral.

La institución mantiene trabajos coordinados con autoridades de los tres niveles de gobierno, con el propósito de presentar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso de realizar investigaciones integrales, científicas y objetivas, que garanticen resultados efectivos en la procuración de justicia, especialmente en casos de delitos de alto impacto.

