Fiscalía detuvo a 2 empleados por falsificación y venta de actas de nacimiento a migrantes (22:42 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de febrero. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio cumplimiento a una orden de aprehensión que permitió la detención de dos personas, por el delito de falsificación y alteración de documentos, actividades ilícitas que estarían ligadas a la venta de actas de nacimiento apócrifas a personas migrantes.

De acuerdo con las investigaciones de la FGEO, a cargo de la Vicefiscalía General de Zona Centro: la mujer detenida, identificada como G.D.C.M., actualmente trabajaba en el Registro Civil de Oaxaca, mientras que el hombre identificado como L.A.M.R., era ex trabajador de la misma institución.

Estas personas habrían tomado ventaja de su situación laboral para cometer el delito de falsificación y alteración de documentos oficiales, actividad ilícita relacionada con una red de venta de actas de nacimiento apócrifas para personas migrantes.

Derivado de las acciones de localización y búsqueda de los imputados, fue posible dar con su paradero y posterior detención de las dos personas, quienes quedaron a disposición del ministerio público para resolver su situación jurídica.

