Fiscalía detiene y lleva ante Juez a probable homicida de bebé de seis meses en San Francisco del Mar (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de abril . La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), aprehendió y llevó ante el Juzgado de Control a un individuo identificado como H. C. C o H. C. C., señalado como probable responsable del homicidio de una bebé de seis meses de edad, cometido el pasado 3 de abril, en la localidad de San Francisco del Mar, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Luego de reportarse el fallecimiento de la víctima, el Fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez, instruyó a personal de la Vicefiscalía Regional del Istmo, iniciar inmediatamente las diligencias correspondientes para integrar los datos de prueba suficientes para solicitar orden de aprehensión contra el probable responsable de este lamentable hecho, que conmocionó a toda la sociedad oaxaqueña.

Tras una exhaustiva investigación, agentes estatales de investigación lograron aprehender al probable homicida, quien fue presentado de manera inmediata ante la autoridad judicial que lo requirió.

De acuerdo con la carpeta de investigación 11713/FIST/MATIAS/2020, los hechos ocurrieron el pasado 3 de abril, en un domicilio particular ubicado en San Francisco del Mar, donde el imputado probablemente habría agredido a la bebé de 6 meses, privándola de la vida.

Luego de ser detenido y llevado a audiencia, el imputado se acogió al término constitucional. En tanto, el Juez de Control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

El Fiscal General reiteró el firme compromiso de la Institución para cumplir y hacer cumplir los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, aplicando todo el peso de la Ley contra quien o quienes atenten contra su integridad.

