Fiscalía de Oaxaca realiza trabajos ministeriales para identificar a ciclista agresor a peatón (16:35 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de agosto. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) lleva a cabo las investigaciones pertinentes ante la publicación de un video en el que se observa un altercado entre un ciclista y un peatón, hechos ocurridos en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Derivado de esta publicación que circula en diferentes plataformas de redes sociales, la FGEO inició de oficio la carpeta de investigación, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, a la espera de robustecer el proceso con la denuncia penal.

Como resultado preliminar de la investigación inicial, se estableció que, en primera instancia, el peatón habría agredido verbalmente a una mujer que circulaba en una bicicleta, cuando el viandante cruzaba de una banqueta a otra a mitad de la calle.

Luego de este primer incidente, en el video, se observa el momento en que el ciclista que acompañaba a la mujer detiene su marcha y agrede físicamente al peatón, quien es golpeado en varias ocasiones.

En tanto que, la Fiscalía de Oaxaca corroboró que los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado sábado 2 de agosto de 2025, en la ciclovía de la Avenida Independencia de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Además, los trabajos ministeriales se enfocan en la identificación de los involucrados, tomando en cuenta el material audiovisual que se ha publicado, para realizar un trabajo objetivo con el que sea posible establecer el nivel de responsabilidad de los involucrados.

Para la Fiscalía de Oaxaca, la denuncia es clave en los procesos de procuración de justicia a favor de las víctimas.

