Fiscalía de Oaxaca obtiene vinculación a proceso y prisión preventiva por feminicidio cometido en la Costa (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de septiembre. En seguimiento a casos de violencia de género contra la mujer y gracias al trabajo ministerial, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de una persona del sexo masculino identificado como I.S.C., por el delito de feminicidio, hechos ocurridos en la región de la Costa.

De acuerdo con el expediente penal del caso, la víctima -una mujer identificada como L.C.V.- fue reportada como No Localizada, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de búsqueda correspondientes, sin embargo, fue hallada sin vida el 30 de agosto de 2025, al interior de un domicilio ubicado en la Primera Sección del municipio de Santa María Colotepec.

Las indagatorias revelan que, el cuerpo sin vida de la víctima fue depositado al interior de una fosa séptica en dicho domicilio, forma en que trataron de ocultar el delito.

Al tener conocimiento de los hechos, la FGEO -a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa- llevó a cabo las investigaciones apegadas a los protocolos de género, que condujeron al paradero de I.S.C.

Como resultado de estos trabajos encabezados por la FGEO, en un operativo conjunto en el que participó la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), se logró la detención de I.S.C., quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

En audiencia, y tras evaluar los datos de prueba aportados por la Fiscalía de Oaxaca, el Juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de I.S.C., por el delito de feminicidio, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó el plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

En casos de feminicidio, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se compromete a realizar investigaciones correspondientes, a fin de presentar ante la justicia y aplicar todo el rigor de la Ley a quien o quienes resulten responsables por este tipo de delito.

