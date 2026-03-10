Fiscalía de Oaxaca obtiene vinculación a proceso y prisión contra seis detenidos por realizar disparos cerca de una escuela en San Blas Atempa (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. Como parte de las acciones de combate a delitos de alto impacto en la región del Istmo de Tehuantepec, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva oficiosa en contra de seis personas —cinco hombres y una mujer— detenidas en el municipio de San Blas Atempa por su probable responsabilidad en hechos relacionados con detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de un centro escolar.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron durante la mañana del 25 de febrero de 2026, cuando elementos de diversas corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad realizaban recorridos de vigilancia en calles de San Blas Atempa, momento en que detectaron a un grupo de personas realizando disparos de arma de fuego en inmediaciones de la colonia Conasupo, mientras gritaban arengas vinculadas con un grupo criminal.

En el operativo participaron la Fiscalía de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en estrecha coordinación con la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar), logrando la detención de seis personas identificadas como R.J.V. (mujer), G.J.M., E.F.E., C.M.N.M., G.M.L.H. y A.M.O., quienes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica.

Durante la audiencia inicial, y tras valorar los datos de prueba presentados por la FGEO, el Juez de la causa determinó vincular a proceso a las seis personas imputadas, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y fijando un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reafirma su compromiso de fortalecer las labores de procuración de justicia y de combatir de manera frontal los delitos de alto impacto que ponen en riesgo la seguridad de la población.

