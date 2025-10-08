Fiscalía de Oaxaca logra prisión preventiva por agresión a Erick Yair P.L., cometidas en San Agustín de las Juntas (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de octubre. La investigación ministerial especializada que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) permitió presentar ante el Juez de control a una persona del sexo masculino identificado como E.A.M.L. alias “Talibán” señalado como probable responsable del delito de Lesiones Calificadas con Ventaja, cometido en agravio de Erick Yair P.L., quien se encuentra reportado como No Localizado, por hechos ocurridos en el municipio de San Agustín de las Juntas, caso en el que la víctima realizó esta primera denuncia por agresiones previo a su desaparición.

De acuerdo con el expediente penal por este caso, el 15 de abril de 2025, la víctima denunció que se encontraba en su domicilio en inmediaciones del municipio de San Agustín de las Juntas, a donde arribó un grupo de mototaxistas de la zona, quienes agredieron físicamente a la víctima.

En su declaración, detalla que al lugar llegaron dos patrullas de la Policía Municipal de San Agustín de las Juntas, cuyos elementos habrían esposado a la víctima y lo trasladaron hacia rumbo desconocido y lo entregaron a un grupo de civiles.

La investigación revela que, minutos más tarde, agredieron físicamente a la víctima que logró identificar a sus agresores y el vehículo en el que lo trasladaron, el cual correspondía a un taxi del sitio de San Agustín Obispo.

Derivado de la denuncia por estos hechos, la FGEO inició las investigaciones correspondientes a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, que permitieron obtener una orden de aprehensión contra E.A.M.L. alias “Talibán”, por el delito de Lesiones Calificadas con Ventaja, la cual fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

En audiencia, el Juez de Control, valoró los datos aportados por la Fiscalía de Oaxaca y calificó como legal la detención de E.A.M.L., alias “Talibán”, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además que se solicitó la vinculación a proceso.

Asimismo, como parte de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca derivó a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (FEMCO) el caso para determinar la posible responsabilidad de los elementos de la Policía Municipal de San Agustín de las Juntas en estos hechos al tratarse de funcionarios públicos.

En tanto que, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y la Sociedad, intensifica los trabajos ministeriales para la búsqueda y localización de Erick Yair P.L.

La Fiscalía de Oaxaca tiene el compromiso de realizar trabajos ministeriales minuciosos y con estricto apego a la ley para que las víctimas directas e indirectas tengan pleno acceso a la justicia.

