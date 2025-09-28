Fiscalía de Oaxaca fortalece cooperación con sociedad y autoridades municipales para reconstruir la confianza ciudadana (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, ¿28 de septiembre. Durante el arranque del programa de proximidad social “Fiscalía en tu Comunidad llega a tu Colonia”, el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla señaló que la institución procuradora de justicia refrenda su compromiso con la ciudadanía mediante un trabajo conjunto con autoridades municipales y la sociedad civil, con el objetivo de construir espacios seguros y fortalecer la confianza en las instituciones.

Durante un encuentro comunitario realizado en la Agencia Municipal de Candiani, perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez, el Fiscal General, José Bernardo Rodríguez Alamilla, destacó que el propósito es “recobrar la confianza ciudadana, ya que por décadas las instituciones, incluidas la Fiscalía, deben acercarse a la ciudadanía”.

En este sentido, el Fiscal Bernardo Rodríguez subrayó que la estrategia de la FGEO se centra en establecer una relación más cercana y transparente con la sociedad, escuchando directamente las demandas y necesidades comunitarias. “La mejor manera de construir un programa es de manera directa con ustedes, platicando, dialogando, sabiendo qué es lo que hay”.

Añadió que el trabajo coordinado con municipios y autoridades estatales también ha permitido implementar operativos y programas integrales.

Al respecto, Rodríguez Alamilla recordó que, en colaboración con diversas instancias, se llevó a cabo el “Operativo Pescador”, con el que se rescató a casi 500 personas en situación de calle en la Central de Abastos, muchas de ellas hoy en procesos de rehabilitación, esto es una muestra de lo que la colaboración interinstitucional puede hacer en pro de la sociedad oaxaqueña.

Asimismo, resaltó que la prevención social del delito a través de actividades culturales, artísticas y deportivas es un eje esencial.

“No es un tema nada más de policías y ladrones, es un tema de construir una sociedad desde sus orígenes, mucho más sensible y respetuosa del otro”, enfatizó Rodríguez Alamilla.

El Fiscal General reiteró que la construcción de seguridad no depende exclusivamente de las instituciones, sino del esfuerzo compartido: “A final de cuentas, tanto ustedes como nosotros lo que pretendemos es construir espacios seguros para todas y todos… y que nos permitan también saber dónde estamos fallando nosotros”.

Durante el evento estuvieron presentes en representación del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, la Secretaria de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura, Magdala Fernanda Chávez Cruz; el Agente Municipal de Candiani, Iván Santiago Hernández; la subsecretaria de Tequios e Inclusión para el Bienestar, Fernanda Schmidt; el titular de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), Alejandro Tejada.

Así como el Subsecretario de Prevención y Reinserción Social, Roberto Claudio Castillo; la Directora General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Li Yio Pérez Zárate; el coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Jaciel Vásquez Castro.

La Fiscalía de Oaxaca en coordinación con autoridades municipales y la sociedad civil, continuará impulsando el programa de proximidad social “Fiscalía en tu Comunidad llega a tu Colonia”, pues este diálogo abierto y acciones conjuntas que fortalecen el tejido comunitario y consolidan instituciones cercanas, efectivas y confiables.

