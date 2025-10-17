Fiscalía de Oaxaca despliega a Unidad de Rescate Animal para atender y bridar a tención a un caso de crueldad animal en los Valles Centrales (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de octubre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) desplegó a la Unidad de Rescate Animal para dar atención al reporte de un perro en malas condiciones de salud, como parte de las acciones derivadas sobre un posible caso de crueldad animal, ocurrido en la región de los Valles Centrales.

De acuerdo con una denuncia ciudadana difundida en redes sociales y medios de comunicación, la mañana de este viernes 17 de octubre, en la colonia Palomares, a la altura de la carretera a Monte Albán, localizaron a un animal vertebrado que presentaba heridas y estaba parcialmente enterrado.

Una vez que la FGEO tuvo conocimiento del caso, inició las investigaciones ministeriales a través de la Vicefiscalía Regional de los Valles Centrales, la cual desplegó un equipo especializado de la Unidad Operativa Especializada contra la Integridad Animal que acudió al lugar.

Al arribar, el personal de la Fiscalía de Oaxaca observó que se trataba de una perrita que estaba en malas condiciones de salud, en un espacio inadecuado, cubierta con trapos y láminas, por ello, fue trasladada a un refugio de animales perteneciente a una asociación civil, para su atención y resguardo.

Como parte de la estrategia integral de prevención del delito de maltrato animal, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca reafirma su compromiso de atender todas las denuncias relacionadas con este delito, tipificado en el Código Penal del Estado de Oaxaca.

