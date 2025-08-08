Fiscalía de Oaxaca brinda atención inmediata e integral a víctima de violencia para presentar ante la justicia a agresor (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de agosto. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició las investigaciones correspondientes tras la denuncia realizada en redes sociales por una mujer identificada como M.J.C.G., quien publicó un video en el que narra haber sido víctima de Violencia de Género.

Ante este panorama, la FGEO -a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género- inició las investigaciones integrales y con perspectiva de género para atender este tipo de violencias contra las mujeres, con el objetivo de garantizar la seguridad de la víctima y que tenga un adecuado proceso de procuración de justicia para dar certeza de que no habrá impunidad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 07 de agosto de 2025, cuando la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Lomas del Crestón, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, sitio en donde fue agredida verbal y físicamente, además de recibir amenazas con un arma de fuego, conducta por cuya responsabilidad, la víctima hizo el señalamiento de una persona a quien ya se investiga de forma ministerial. Tras estos hechos, la víctima fue auxiliada por sus familiares y redes de apoyo.

La Fiscalía de Oaxaca investiga de manera especializada este tipo de actos que atentan contra la integridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes para que no queden impunes, por lo que la institución presta atención integral en la parte legal como en los aspectos adyacentes por las necesidades particulares de las víctimas.

