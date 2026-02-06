Fiscalía de Oaxaca aprehende a padrastro de víctima de en agravio de una adolescente en la Mixteca (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de febrero. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión que permitió la detención de un hombre identificado como D.R.M., por el delito de violación equiparada agravada, cometido en agravio de una menor de edad, en hechos ocurridos en la región Mixteca.

De acuerdo con la carpeta de investigación los hechos ocurrieron el 02 de octubre de 2025, al interior de un domicilio ubicado en el Barrio Guadalupe, en la localidad de Yucuñuti de Benito Juárez, municipio de Tezoatlán de Segura y Luna, distrito de Huajuapan de León.

La investigación establece que en ese lugar, el agresor, que tomó ventaja de su parentesco y relación de confianza pues era padrastro con la víctima -una adolescente de 13 años de edad- habría realizado ofensas de carácter sexual en contra de ella, conductas que de acuerdo a la denuncia se repitieron en diversas ocasiones.

Derivado de los datos de prueba presentados por la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, se obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Una vez detenido, D.R.M., fue presentando ante autoridad competente para su certificación médica y posteriormente, ante el Juez de control para la celebración de la audiencia de formulación de imputación.

La FGEO prioriza las investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra las mujeres, niñas y adolescentes, para presentar ante la justicia a los responsables a fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

