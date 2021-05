Fiscalía continúa búsqueda de Claudia Uruchurtu, sin descartar ninguna línea de investigación (16:45 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de mayo. El trabajo primordial de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) es procurar y garantizar el acceso pleno a la justicia, aspecto que se ha vuelto el elemento prioritario en la búsqueda de la ciudadana mexicana C. U. C., desaparecida en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el 26 de marzo de 2021.

Desde la recepción de la denuncia de la familia de la víctima, la FGEO inició investigaciones de manera inmediata, como consta en los expedientes del caso, en el que no se descarta ninguna de las líneas de investigación para dar con el paradero de C. U. C., por lo que es preciso enfatizar que la búsqueda y localización de la persona desaparecida es prioritario dentro de la indagatoria.

Apegados de manera estricta a la ciencia jurídica, el equipo interdisciplinario de la FGEO ha realizado peritajes para la extracción y obtención de evidencias que han fortalecido la teoría del caso, que ha derivado en la aprehensión de tres personas, presuntamente involucradas en la comisión del delito de desaparición de persona, siempre apegados al pleno respeto a los derechos humanos.

Asimismo, la Fiscalía ha integrado la carpeta con enfoque diferenciado priorizando la perspectiva de género e interculturalidad, aplicando en todo momento una actuación transparente, visible y cooperativa con otras instancias con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas.

La estrecha colaboración interinstitucional de la Fiscalía General con dependencias federales ha robustecido las labores de búsqueda de la víctima, realizando acciones concretas en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que intervino con el trabajo de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, además de la inclusión de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que ha tomado parte de las acciones de rastreo y localización.

Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso de procuración de justicia para las víctimas directas e indirectas de este caso, así como el trabajo en el proceso resarcitorio del daño, sin descartar ninguna de las líneas de investigación contenidas en la teoría del caso para dar con el paradero de C. U. C.

CRONOLOGÍA DE LAS PRINCIPALES ACCIONES DE BÚSQUEDA

Y RESOLUCIÓN DE LA DESAPARICIÓN DE C. U. C.

29 de marzo de 2021.- Recepción de denuncia por desaparición de C. U. C.

3 y 4 de abril de 2021.- La Fiscalía General, a través de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas de la Sociedad y contando con el apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, la Unidad de Desaparición Forzada y la Policía Estatal, coordinó y realizó un operativo de búsqueda en diferentes parajes de San Pedro Coxcaltepec Cántaros, Distrito de Nochixtlán.

15, 16 y 17 de abril de 2021.- la FGEO ejecutó un plan de búsqueda en diferentes puntos de San Pedro Coxcaltepec y en la localidad de San Pedro Quilitongo, Nochixtlán, coordinado por la Unidad Especializada de Desaparición Forzada, en el que colaboró la Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Búsqueda, elementos de la Guardia Nacional, SEDENA y de la SSPO.

7 de mayo de 2021.- Ejecución orden de aprehensión contra tres personas señaladas como probables responsables de este delito de lesa humanidad, identificados como L. V. H. (mujer) y los masculinos identificados como J. R. M. M. y J. A. H. M.

