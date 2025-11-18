Fiscalía CDMX presiona a C4Jiménez: quiere saber quién filtró video de cateo en Iztapalapa (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre. La petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) al periodista Carlos Jiménez (@c4jimenez) para que entregue un video y revele la identidad de su fuente generó una discusión pública sobre los límites entre la investigación y el derecho a la protección de fuentes periodísticas.

Jiménez difundió la solicitud oficial en su cuenta de X y calificó el requerimiento como un intento de presión en su contra. La solicitud de la Fiscalía ocurre tres días después de la difusión del material.

Fiscalía CDMX vs. C4Jiménez

El 16 de noviembre de 2025, la FGJCDMX envió un oficio dirigido a Carlos Jiménez, en el que solicita que, en un plazo de 48 horas, entregue el video difundido en el programa “C4 en Alerta”, de Multimedios Televisión, así como información detallada sobre su origen.

El documento, firmado por la agente del Ministerio Público Ángela Carbajal Márquez, requiere que el periodista informe cómo obtuvo el material, quién se lo proporcionó y el número telefónico desde el cual fue enviado.

La Fiscalía argumenta que esta información es necesaria para la “prosecución y perfeccionamiento legal” de una investigación por delitos contra la salud vinculada a un cateo realizado el 13 de noviembre en Iztapalapa.

El periodista afirmó que la solicitud es improcedente y cuestionó que la institución busque identificar a la persona que le compartió el video.

En una de las publicaciones del periodista, realizada el 13 de noviembre, aparece un video donde se observa a elementos de la Policía de Investigación (PDI) interviniendo en un domicilio. En la grabación aparece el momento de la captura de una mujer quien presuntamente almacenaba droga en su vivienda.

Ese mismo día, Jiménez difundió otro mensaje en el que describió la detención como parte de una operación contra un presunto refugio de la banda de Los Belmont en Iztapalapa.

Publimetro