Finalizó IEEPCO cómputos de la elección de Ayuntamientos (12:00h)

Oaxaca de Juárez, 13 de junio. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de los Consejos Distritales y Municipales locales, concluyó satisfactoriamente la realización de los cómputos municipales de la elección de concejalías a los Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.

El jueves pasado dio inicio esta etapa del Proceso Electoral Ordinario en la cual los órganos desconcentrados del IEEPCO realizaron el cotejo de las actas, así como el recuento parcial o total de los votos en los municipios que se rigen por el sistema de Partidos Políticos.

El secretario ejecutivo del Instituto Electoral, Luis Miguel Santibáñez Suárez, informó que, de los 153 municipios en los que se organizaron elecciones para la renovación de sus autoridades municipales, 149 realizaron el cómputo correspondiente, siendo los municipios de Reforma de Pineda, Santa María Mixtequilla, Santa María Xadani y Santiago Laollaga los cuatro municipios que no lograron computarse por falta de documentación electoral.

Asimismo, indicó que se entregaron 148 constancias de mayoría a 45 mujeres y ciento tres hombres a la primera concejalía, con sus respectivas planillas; en el caso del municipio computado de San Pedro y San Pablo Teposcolula, en donde resultó ganador un ciudadano no registrado, el Consejo Municipal de esta localidad no emitió constancia de mayoría al encontrarse fuera de sus atribuciones para este caso particular, por lo que serán los tribunales electorales quienes determinarán lo procedente.

Compartir