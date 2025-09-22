Fin de semana reporta 170 homicidios dolosos en el país (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. Durante el pasado fin de semana se reportaron 170 homicidios dolosos en el país, 56 el viernes 19 de septiembre, 54 el sábado y 60 el domingo, de acuerdo con la compilación realizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En este periodo, nuevamente Guanajuato se ubicó como la entidad con mayor violencia letal, con 18 asesinatos en los tres días, seguido de Chihuahua con 15 personas asesinadas y Michoacán con 12 casos.

En el informe Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, del SESNSP, se indicó que en Baja California, Morelos y Nuevo León se cometieron 11 asesinatos en el fin de semana.

En Guerrero fueron asesinadas 10 personas en el periodo; en la Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa y Veracruz se cometieron 9 homicidios dolosos, por entidad, y en Oaxaca fueron 7 casos, en Jalisco fueron 5 y 4 en Sonora.

El informe del Secretariado Ejecutivo establece que, hasta el 21 de septiembre, durante el presente mes se cometieron mil 151 homicidios dolosos, para un promedio de 54.8 casos por día, de acuerdo con las cifras preliminares.

Excélsior

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir