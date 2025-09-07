Filtran video del asalto al hipnotista John Milton en carretera de Sinaloa (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de septiembre. Un video filtrado en redes sociales captó el momento exacto en el que John Milton, conocido como “El Caballero de la Hipnosis”, fue asaltado por un grupo armado en plena carretera Culiacán–Eldorado, en Sinaloa. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, a la altura de la sindicatura de Costa Rica, una zona rural al sur de la capital estatal, el pasado 2 de septiembre.

En el material se observa cómo los agresores se llevan la camioneta de Milton y posteriormente se disparan al suelo, presumiblemente para intimidar tras dejarlo en medio de la carretera. Inicialmente, corrió la versión que el hipnotista había sufrido una herida leve en el brazo por una esquirla de bala; sin embargo, su equipo lo desmintió poco después en redes sociales:

“Queremos aclarar que John Milton se encuentra bien y sin ninguna lesión. Lamentablemente, fue víctima del robo de su camioneta, pero ya está a salvo. Sabemos que circulan versiones falsas sobre lo ocurrido, por eso les pedimos informarse únicamente a través de los canales oficiales”.

La camioneta fue robada y hasta el momento no ha sido recuperada. La Policía Estatal Preventiva y la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa desplegaron un operativo de búsqueda e iniciaron una carpeta de investigación. Aún no se reportan detenidos.

Milton pide ayuda para recuperar documentos personales

A través de sus redes, el hipnotista hizo un llamado público para recuperar documentos importantes que iban dentro del vehículo, como su pasaporte y visa, necesarios para un viaje próximo con sus hijas.

John Milton, hijo del legendario hipnotizador Taurus do Brasil, es conocido por su técnica de hipnosis sincrónica. Con más de 30 años de carrera, afirma tener una efectividad de entre 89% y 92% en sus sesiones terapéuticas.

Además de su presencia en escenarios teatrales, ha tratado casos de ansiedad, tabaquismo, obesidad y fobias, tanto de forma presencial como virtual. Entre sus pacientes han estado figuras como Vicente Fernández, Alejandro Fernández y Alejandra Guzmán.

