Filtran llamadas de Gertz que mostrarían su interferencia ante la SCJN por el caso de su cuñada (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. El viernes por la noche se filtraron cuatro grabaciones de conversaciones telefónicas entre el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y el fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, en el que abordan el caso de Alejandra Cuevas Morán, que se encuentra en la cárcel acusada de homicidio de Federico Gertz Manero.

En dichas conversaciones, Gert Manero descalifica el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán porque asegura que no protege a la víctima, es decir, a su persona, y prácticamente significa la libertad de Alejandra Cuevas Morán

De la oficina del fiscal aseguraron que este acto de espionaje telefónico es un delito que será investigado.

En las grabaciones, Gertz revela que le entregaron el proyecto de sentencia que votará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 14 de marzo sobre el caso de la expareja de su hermano Federico, Laura Morán, y a su hija Alejandra Cuevas, ambas acusadas de homicidio.

En conversaciones con el fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, difundidas en YouTube, Gertz critica el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán y, con improperios, tanto el fiscal como Ramos López aseguran que no cumplió con lo acordado.

En la conversación, Gertz Manero señala que ya tiene el proyecto del ministro Pérez Dayan y que, luego de analizarlo, está perfilado para dejar en libertad a Alejandra Cuevas Morán.

– El fondo es la concesión de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la jueza sexagésima no sé qué y del director del centro… dado que al ser ilegal su resolución, su ejecución también lo es. La pone en libertad, señala Gertz

– Pues se entiende que sí, responde Ramos

– No, pues no se entiende, está clarísimo. La pone en libertad, ¿qué le parece?, inquiere el fiscal Gertz.

– Sí, porque allí en el momento en que deja sin efectos, en ese momento puede dictar el otro y entonces ya no sale libre, porque ahorita el ministro deja sin efectos la sentencia del magistrado, quien tiene que dejarla sin efectos es el mismo magistrado, y en ese momento tiene que dictar la otra. Así tiene que ser para que no salga, explica Ramos

– Por eso, es decir, le está poniendo al magistrado de la Ciudad de México el pastel para que él la suelte, reitera Gertz.

– Así es, eso sí. No le puso ningún tipo de protección a la víctima. No le puso lo que dijo que iba a ponerle, pues según eso él le iba a poner lo de que sí hay delito y de que sí tiene que ver lo de la participación y no la complicidad, advierte Ramos.

Esta es una parte de las cuatro grabaciones en las que el fiscal Gertz Manero aborda el caso de la muerte de su hermano Federico, de la que acusa a su familia por una falta de atención.

El ministro Alberto Pérez Dayán se prevé propondrá confirmar el amparo concedido a Laura Morán y a su hija, Alejandra Cuevas, contra la orden de aprehensión y el auto de formal prisión que se les dictó por la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal.

Según algunos medios, el proyecto de resolución de los dos amparos en revisión, que fueron atraídos por la Corte prevén confirmar la resolución de la jueza Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que ordenó reponer los procedimientos de las acusadas de homicidio por omisión en agravio de Gertz.

Información de:https://www.proceso.com.mx/Foto:captura de pantalla/Youtube

