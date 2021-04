Filtran audio de Isabel Arvide maltratando a equipo de Consulado en Estambul: me encargo que no te den trabajo (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de abril. Isabel Arvide Limón, cónsul de México en Estambul, es acusada de presunto acoso laboral a su equipo, esto luego de que se filtraran unos audios en el que se aprecia discusiones entre Arvide y trabajadores del Consulado. En el trabajo periodístico de Pablo Castorena obtenido por fuentes de Político MX se aprecian comentarios de la funcionaria como: “van a hacer lo que yo diga… Me encargo que no te vuelvan a dar trabajo”, o también: “no me vuelven a utilizar la cocina para comer porque no tenemos ninguna obligación”.

¿Qué se dijo? En uno de los audios se parecía una discusión entre la cónsul y una asistente administrativa: -“Esa es la orden, ese es tu trabajo y vas a hacer lo que yo diga”, dice Arvide, a lo que una trabajadora responde: -“Sí pero en mi contrato, mi trabajo no es…” La cónsul interrumpe cuestionando:”¿Qué dice tu contrato, trailo, qué dice tu contrato?” -“Asistente administrativo” -”Pues, ahora el asistente administrativo está en la puerta” -“Sí que lo pongan escrito” “Más problemas vas a tener, menos te voy a pagar, más problemas vas a tener en la vida”, finaliza Arvide. ¿Por qué importa? El reportero señala que debido al hostigamiento, el asistente administrativo pidió que se especificará por escrito las actividades a realizar, acción que molestó a la cónsul. Audio. En otra grabación Arvide Limón señala que como en el contrato dice que solamente se trabaja hasta las 5 de la tarde, por lo que pidió comprar un reloj checador para aquellos que lleguen 9:15 horas, se le descuenta la mañana además de otras acciones: “No me vuelven a utilizar la cocina para comer porque no tenemos ninguna obligación de dársela. No se les vuelve a pagar el dinero extra de la comida y haces favor de venir decentemente… ¿Queda claro? Mi baño no lo utilizan por favor”. Contexto: En julio de 2020, la también periodista Isabel Arvide fue nombrada como cónsul de México en Estambul en Turquía, sin embargo, su nuevo cargo causó polémica debido a que no cuenta con ninguna experiencia diplomática, así como por su aparecia en la “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar publicidad del gobierno. Con información de Pablo Castorena

