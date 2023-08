FIFA abre investigación en contra de Luis Rubiales (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de agosto. Siguen aumentando los problemas para el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), esto luego de que la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) dio a conocer que la Comisión Disciplinaria abrió una investigación en contra de Luis Rubiales por los hechos ocurridos el pasado domingo 20 de agosto de 2023.

De acuerdo con el comunicado dado a conocer por el máximo organismo del futbol mundial, Rubiales habría podido infringir el código disciplinario de la FIFA, específicamente los artículos 13.1 y 13.2, en los cuales se detallan los comportamientos y acciones que están prohibidas por cualquier miembro de algún organismo que esté afiliado a este.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA no ofrecerá más información sobre este procedimiento disciplinario hasta la adopción de una decisión final sobre el mismo. La FIFA reitera su compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas y por lo mismo condena con el mayor vigor todo comportamiento en contrario.”

Recordemos que Luis Rubiales se encuentra en el ojo del huracán del futbol mundial luego de haber besado por la fuerza a la futbolista de Pachuca, Jennifer Hermoso, durante la premiación del Mundial Femenil, varios organismos se han posicionado en contra de esta acción y han pedido la dimisión de Rubiales.

Otro de los organismos mundiales que han levantado la voz fue la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), quienes también han pedido que se tomen las medidas inmediatas y se ejecuten las sanciones correspondientes.

“Los acercamientos físicos no iniciados y no invitados hacia los jugadores y jugadores no son apropiados ni aceptables en ningún contexto, y especialmente cuando son puestos en una posición de vulnerabilidad por una persona que tiene poder sobre ellos.”

Tal ha sido la presión mediática que la RFEF llamó a una Asamblea General Extraordinaria en donde se habla de la posible separación de Luis Rubiales del organismo, ya que una de las sanciones que se han manejado por parte de la FIFA sería una inhabilitación hasta por 15 años.

🔴 La RFEF convoca una Asamblea General Extraordinaria para el próximo viernes Tendrá lugar a partir de las 12 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas 🔗 https://t.co/9j26uRvNbS pic.twitter.com/56vKRyyw9y — RFEF (@rfef) August 22, 2023

24 Horas

