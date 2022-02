FGR solicitaría ficha roja para localizar a Anaya (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de febrero. En unas horas, el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés se convertirá en prófugo de la justicia, una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) cuente con la orden de aprehensión en su contra al acusarlo de haber recibido sobornos millonarios de la constructora Odebrecht.

Con los indicios de que el exdiputado del PAN sigue fuera del país, las autoridades no descartan la solicitud de la ficha roja de la Interpol para localizarlo en el extranjero.

Lo anterior luego de que, por un cuarto intento para que se realizara la audiencia inicial del caso, Anaya Cortés no acudió a los juzgados del Reclusorio Norte, donde lo citó hoy el juez de control.

“No sabemos por qué no vino”, señalaron los abogados de Anaya ante el juez federal Marco Antonio Fuerte, quien declaró como injustificada la inasistencia del político a la diligencia.

En respuesta, Ricardo Anaya, de quien la Fiscalía confirma que sigue fuera del país, subió un video a redes sociales diciendo que lo importante en el caso era que “Lozoya es un delincuente y un mentiroso”

Autoridades federales confirmaron a ejecentral que la Fiscalía General de la República (FGR) prevé solicitar la emisión de la ficha roja de la Interpol a fin de localizar y detener al excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, quien es señalado de haber recibido presuntamente sobornos por más de seis millones de pesos de la constructora brasileña de Odebrecht.

Este lunes, el exdiputado panista debió comparecer ante el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, pero a la cita prevista para llevarse a cabo la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte sólo acudió su abogado Eduardo Aguilar, quien reconoció ante el juez que no había podido contactar a su representado, además de admitir: “no sabemos por qué no vino”.

Tras más de una hora de retraso y ante la ausencia del imputado, el juez de control consideró que la defensa de Ricardo Anaya Cortés no contaba con bases para justificar su inasistencia, lo cual fue señalado por los fiscales como una “conducta reiterada”, además de que señalaron que desde julio del año pasado a la fecha “no se tenía registro de su ingreso a territorio nacional”, es decir que Anaya seguía fuera del país. Por este motivo el juez determinó no conceder la prórroga solicitada por los abogados.

Aunque el Juez de control cuestionó a los fiscales de la FGR si consideraban solicitar alguna cuestión, en referencia a la orden de aprehensión de aprehensión, el Ministerio Púbico respondió que no. Fuentes consultadas señalaron que se trata de una solicitud que debe llevarse a cabo sin presencia de la defensa y puede ser mediante una audiencia privada con el juez o enviar por escrito la solicitud de la orden para detener al también expresidente del PAN (agosto 2015-diciembre 2017).

Previo a que se confirmara la insistencia de Anaya a la audiencia citada para este lunes a las 9 de la mañana; desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar a que terminaran las investigaciones respecto a las acusaciones del exdirector de Pemex en contra de Ricardo Anaya.

A través de un video que subió a sus redes sociales, Anaya Cortés reiteró que es un perseguido político y aunque señaló que la audiencia se había suspendido, no aclaró el motivo por el cual no asistió sostuvo que, “ahora, lo importante es que a estas alturas ya no hay duda de que Lozoya es un delincuente y un mentiroso”, para luego advertir que ante los ataques del gobierno, “no me voy a dejar, pero tampoco voy a seguir hablando de las mentiras de Lozoya”.

Ejecentral

