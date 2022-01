FGR pone los ojos en alcalde de SLP: Víctor Sánchez Baños (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de enero. ¿El alcalde priista de San Luis Potosí, Enrique Galindo, habrá puesto sus barbas a remojar? El apetito de la FGR para llevar a la cárcel a los mandos policíacos de Felipe Calderón y sus cómplices en el gobierno de Enrique Peña Nieto, husmean al edil potosino. Ocultó información clave de la operación “Rápido y Furioso”, para proteger a García Luna, Cárdenas Palomino y Facundo Rosas.

SINALOA: Esto ya es choteo. El alcalde de Mazatlán, Luis Benítez, lleva a consulta popular el 6 de febrero, si se realiza o no el carnaval. ¿Habrá pagado el químico de Morena, al INE la organización de esa consulta? ¿Si no sabe tomar decisiones, para qué está sentado en la oficina principal de la alcaldía? Por cierto, en diciembre hizo un festejo de fin de Año, en Olas Altas, ahí no consultó. Que Luis deje el poder al INE, de Lorenzo Córdova. Ahí deciden los mazatecos.

CHIAPAS: El gobierno de Rutilio Escandón, de Morena, a través de su secretaria de Educación, intimida y amenaza a maestros para que acudan a dar clases presenciales, pese a los contagios masivos por la variante Ómicron de Covid19. La denuncia la hizo David Guzmán de la organización “Bamos 40”, en la región del Soconusco. Quieren clases, por órdenes de Delfina Gómez, titular de la SEP, pese a que en el Estado no hay pruebas e insumos contra el coronavirus. Otro gobierno morenista oye, pero no escucha.

GUERRERO: ¿Para qué quieren más municipios? Como estrategia de una agencia de colocaciones, partidos políticos abren más posiciones burocráticas, para repartir poder y dinero a los leales a la causa. Morena impulsa convertir a Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas, en municipios. La entidad tiene 81 alcaldías y buscan 4 más.

GUANAJUATO: A puerta cerrada se reunieron los gobernadores de este estado, Diego Rodríguez; de Tamaulipas, Francisco García; Jalisco, Enrique Alfaro y Coahuila, Miguel Riquelme. ¿Qué fue lo que trataron con tanto secreto en la privacidad de una comida de “cuates”? ¿Acaso fue un mensaje enviado por el presidente López Obrador a través de Diego Sinhué? El cónclave levantó la ceja de algunos en Palacio Nacional.

COAHUILA: Dicen que revisarán las cuentas de los ediles que dejaron el hueso recientemente. El Congreso local, que encabeza Francisco Mendoza (PRI), puso el ojo en Parras. El exalcalde Ramiro Pérez (Morena) dejó un cochinero administrativo, según la diputada Edna Dávalos. En ese caos le siguen Jorge Zermeño, de Torreón, y Alfredo Paredes, Monclova. Vamos a ver si funcan responsabilidades.

VERACRUZ: No habrá cancelación de carnavales afromestizos y la secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú, ordenó que fuera gratis el acceso al parque temático Takilhsukut, al festival Cumbre Tajín 2022, versión XXIII. La economía es primero.

AGUASCALIENTES: Antonio Lugo, presidente del CDE del PRI en la entidad, se apuntó para entrarle duro a la campaña de la panista Teresa Jiménez. Ante jóvenes priistas, dijo que ese partido no se arriesgará a otra desbandada y que la Alianza Opositora no significa renunciar a “principios”.

