FGR investiga presunta “línea clara y consecuente” de hechos delictivos en Caso Ricardo Anaya (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de agosto. La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunció en 2020 que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya para que votara a favor de la Reforma Energética.

La Fiscalía apuntó que las diligencias ministeriales consta que la cantidad se entregó a Anaya Cortés por medio de una persona de confianza de Lozoya Austin, identificado como Norberto ‘N’ en las instalaciones de la Cámara de Diputados en 2014.

Posteriormente, señala la FGR, quedó constancia en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados donde se aprobó la Reforma Constitucional en materia Energética que Ricardo Anaya votó a favor de la minuta.

Finalmente, la Fiscalía aseguró que en la etapa de investigación inicial, de audiencia inicial y de vinculación a proceso, el Ministerio Público de la Federación sólo necesita exponer al Juez de Control los datos de prueba con los que considere que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

Este informe se presenta después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitara a la Fiscalía General de la República que aclarara la razón del citatorio que se hizo en días recientes a Anaya Cortés.

Ojalá y la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya, para que no quede en especulación, porque si no me va a seguir echando la culpa a mí. Es más, si la Fiscalía no da a conocer la causa, yo voy a estar insistiendo que se transparente el proceso”, expuso.