FGR enviará equipo a España para trasladar a Emilio Lozoya a México (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de julio. Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que se enviará un equipo para trasladar al exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, desde España hacia México.

En entrevista para El Financiero Bloomberg, Gertz Manero reveló: “Ahorita ya son trámites administrativos, los estamos tratando de apoyar en lo que se pueda (a las autoridades españolas), vamos a mandar un equipo para que lo traiga”.

El funcionario rechazó que el caso de Lozoya Austin se trate de un abuso por parte del Gobierno de México, debido a que los cargos contra el exfuncionario fueron validados por la Interpol y por las autoridades españolas.

“Las autoridades españolas son muy delicadas y si usted no presenta las pruebas contundentes no se lo aceptan, así que quien tenga esa duda que se la quite porque las autoridades internacionales, como la de España, ya lo validaron”, detalló.

Información vía:https://politico.mx/

