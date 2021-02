FGR desiste de acusar a Rosario Robles; buscará llegar a acuerdo (15:20 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. La Fiscalía General de la República (FGR) desistió de acusar formalmente a Rosario Robles por el delito de uso indebido del servicio público, toda vez que se buscará la salida anticipada de la exfuncionaria dentro de la causa penal.

De acuerdo con medios, funcionarios judiciales revelaron que la agente del Ministerio Público Federal, Mónica Martell Olguín, expresó su aceptación para alcanzar una salida anticipada dentro de la causa penal.

Ante Ganther Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al reclusorio Sur, Martell Olguín dijo que están en posibilidad de dar por concluido el proceso penal que se sigue a Robles.

Asimismo, se indica que Mónica Martell manifestó su disposición de alcanzar un acuerdo, ya sea a través de un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad.

Por su parte, el juez emplazó al Ministerio Público a entregar en un lapso no mayor a cinco días un planteamiento para que sea la propia FGR la que busque de manera directa a Rosario Robles para que continúen con el diálogo y alcancen una salida anticipada del caso.

Finalmente, se señala que Ganther Villar convocó para el próximo 26 de febrero la celebración de una nueva audiencia. En ésta, la FGR dará a conocer los acuerdos alcanzados con la ex funcionaria que ocupó la titularidad de la Sedesol y de la Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Fuentes judiciales también comentaron que en la audiencia de hoy, el abogado Epigmenio Mendieta Valdés manifestó que Rosario Robles no participaría en la audiencia por problemas de salud.

Cabe destacar que la FGR aún tiene pendiente por cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Este mandamiento judicial fue librado en noviembre por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

En noviembre del año pasado, el equipo de abogados de la ex funcionaria acudió a las oficinas de la FGR donde presentaron un escrito. En el mismo, Rosario Robles manifestó su deseo colaborar como testigo en la indagatoria.

La ex secretaria señaló que busca demostrar que varios ex funcionarios, entre ellos, el ex Oficial Mayor de la Sedesol y de la Sedatu, Emilio Zebadúa, operaron el desvío de recursos en el sexenio.

La ex secretaria permanece interna en el penal femenil de Santa Martha Acatitla desde el 13 agosto de 2019.

Información de:www.pacozea.com

Compartir