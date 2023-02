FGR ‘caza’ regreso de Ricardo Anaya a México (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de febrero. La Fiscalía General de la República (FGR) no desiste en su acusación contra Ricardo Anaya por la trama de corrupción de Odebrecht y vigila un eventual regreso del panista a México.

Este martes se cumple un año de que Anaya Cortés decidiera no presentarse a la audiencia en la que el Ministerio Público de la Federación buscaría imputarle los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Desde entonces, la FGR no se olvida del ex candidato presidencial del PAN y, a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), busca saber si Ricardo Anaya ha vuelto al país, aunque, hasta hoy, no exista una orden de aprehensión en su contra.

A partir de que comenzó la indagatoria contra Anaya Cortés, iniciada a partir de la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, el Ministerio Público federal ha girado más de una docena de oficios al INM y Cenapi para pedir los registros de entradas y salidas del territorio mexicano, pero no sólo del panista, sino también de su esposa Carolina Martínez Franco y de sus tres hijos.

Así consta desde la primera solicitud, con fecha 20 agosto de 2021 -a unos días de su primera audiencia inicial agendada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte-, hasta el último oficio del 14 de febrero de 2022, recibido apenas un par de horas antes de la comparecencia de imputación a la que no se presentó Ricardo Anaya.

Tras esta audiencia judicial, la FGR ya sólo ha pedido conocer el flujo migratorio del panista, como consta en los oficios UIL-B-CGI-074/2022 y UIL-B-CGI-075/2022, dirigidos a Miguel Ángel Monterde Alarcón, director Jurídico del INM, y Óscar Aarón Santiago Quintos, titular del Cenapi, respectivamente.

“…gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que de manera urgente y en el término de seis horas, informe a esta Representación Social de la Federación, los registros de entradas y salidas del territorio mexicano, del periodo comprendido del mes de julio de 2021 a la fecha en que sea remitido su informe”, puntualizan dichos oficios con fecha del 12 de agosto de 2022.

En ambos oficios, el titular de la Unidad de Investigación CGI “B” de la FGR, Kristian Jiménez Hernández, también solicitó especificar la fecha, aerolínea, vuelo, lugar de salida y destino de Ricardo Anaya, “en virtud de que tal información es necesaria para continuar con la integración de la investigación”.

El agente del Ministerio Público de la Federación quiso enfatizar a ambas autoridades que estos documentos tienen “carácter confidencial”, por lo que pidió que el contenido no sea divulgado, “a fin de salvaguardar la investigación”.

En el oficio de respuesta del INM, signado por Alejandro Tagle Marroquín, subcomisionado Jurídico de Migración, sólo remiten a la salida de México de Anaya Cortés del 5 de julio de 2021 en el vuelo privado XBMGV desde el Aeropuerto Internacional de Reynosa.

“Asimismo, no se localizaron registros de ingreso de la persona en comento”, reveló el oficio oficio INM/OSCJ/DAJ/SC/4995/2022, del cual MILENIO tiene copia.

Desde esa fecha, el panista se encontraría en Estados Unidos, donde tiene una residencia en Atlanta, Georgia, y donde, según destacaron autoridades del PAN, Ricardo Anaya impartió clases sobre política mexicana contemporánea en la Universidad de Columbia en Nueva York.

La presencia permanente de Anaya Cortés se habría confirmado el domingo pasado, cuando participó de manera presencial en un acto público partidista en Dallas, Texas, por primera vez desde que la FGR lo acusara de recibir un soborno de 6 millones 800 mil pesos para que, como diputado federal, votara a favor de la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto, según consta en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020.

