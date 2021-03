FGJCDMX dice que Leonel Luna conducía a exceso de velocidad y alcoholizado; PRD asegura que era abstemio (17:20 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. Los resultados de los dictámenes periciales realizados tras el accidente vehicular en el que la madrugada del domingo falleció Leonel Luna Estrada, candidato a diputado federal, confirmaron que el exdelegado de la alcaldía Álvaro Obregón manejaba a exceso de velocidad y se detectó la presencia de alcohol en su sangre.

Así lo informó este martes Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) quien a través de un mensaje a medios descartó, a partir del seguimiento que dieron las cámaras de seguridad al vehículo de Luna Estrada, que algún otro vehículo estuviera siguiéndolo, como se especuló en redes sociales.

“El dictamen en materia de tránsito terrestre concluyó que el tripulante del automotor viajaba a exceso de velocidad y no actuó con la pericia necesaria, al no conservar su carril correspondiente de circulación (…) El dictamen en medicina forense concluyó que en la muestra de sangre se identificó la presencia de alcohol, no así de estupefacientes, ni de medicamentos”, explicó Lara López.

A tres días del incidente, y luego de que diversos actores públicos, entre ellos el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, y el presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde exhortaron a las autoridades a realizar una indagatoria al respecto, pues era de conocimiento que el exfuncionario era abstemio, la dependencia capitalina corroboró que el auto Smart, modelo 2018 en el que viajaba Leonel Luna se encontraba en buenas condiciones de conservación y uso.

Durante su mensaje, el vocero de la Fiscalía mostró diversas imágenes sobre el trayecto que tomó el perredista en el que según indicó el funcionario se aprecia cómo el vehículo era conducido a alta velocidad, y por tramos iba zigzagueando, por lo que la necropsia concluyó que el conductor falleció como consecuencia del traumatismo torácico y abdominal tras el choque que se produjo en la incorporación a carriles laterales de la avenida Río Churubusco a la altura de la calle Biógrafos, en la colonia Sifón, de la alcaldía Iztapalapa.

Por su parte, la líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, Nora Arias, rechazó la conclusión de la Fiscalía General de Justicia, y se mostró inconforme.

A través de su cuenta de Twitter, Nora Arias aseguró que su compañero era abstemio por lo que solicitaran un nuevo peritaje independiente.

