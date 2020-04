FGEO realizó cateo en Valle de Etla; asegura droga, armas y detuvo a 5 personas (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de abril. En menos de 24 horas, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca coordinó un segundo cateo en la región de los Valles Centrales. En esta ocasión, se llevó a cabo en un bar ubicado en el municipio de Magdalena Apasco, Etla, donde aseguró dosis de droga, armas y detuvo a 5 personas.

El cateo fue ejecutado por la Institución de procuración de justicia, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones y la Guardia Nacional, mismo que se realizó durante la madrugada de este jueves 9 de abril, en el bar denominado “Las Palmitas de Noemí”, ubicado sobre la Carretera Federal 190, municipio de Magdalena Apasco, Etla, en cumplimiento a la orden asentada en la causa penal 63/2020.

Como resultado de este cateo, Agentes Estatales aseguraron 4 kilogramos de marihuana, dosis de cristal y cocaína. Asimismo, aseguraron pistolas, rifles y cartuchos de diferentes calibres.

Además, se logró la detención de los masculinos J. C. C., E. C. P., G. C. C. y A. A. S., así como de una mujer identificada como L. C. M., quienes fueron puestos de forma inmediata a disposición del Ministerio Público.

