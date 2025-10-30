FGEO obtiene fallo condenatorio por violación de un niño, hechos ocurridos en San Martín Mexicapam (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de octubre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo fallo condenatorio contra una persona del sexo masculino identificada como Florenciano M.R., por la comisión del delito de violación equiparada en agravio de un niño, cometido en el municipio de Oaxaca de Juárez.

De acuerdo con lo asentado en el expediente penal, los hechos sucedieron entre noviembre y diciembre de 2018, en un domicilio ubicado en la colonia Estado de México perteneciente a la agencia de San Martín Mexicapan, lugar donde la víctima -de cinco años de edad- sufrió agresiones.

La investigación detalla que por razones laborales de sus tutores, la víctima quedaba bajo el cuidado del imputado, situación que persistió hasta que se percataron de la afectación psicoemocional del niño.

Cuando la FGEO tomó conocimiento del caso a través de la denuncia, inició las investigaciones con perspectiva de infancia a través de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, gracias a las cuales se logró ejecutar una orden de aprehensión en contra de Florenciano M.R., por delitos sexuales quien fue presentado ante la autoridad judicial.

En audiencia y tras validar los datos de prueba aportados por la Fiscalía de Oaxaca, el Juez de la causa dictó fallo condenatorio en contra de Florenciano M.R., por su responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada en agravio de un niño, quedando pendiente la audiencia de individualización de penas para la lectura de la sentencia y el pago por concepto de reparación del daño.

La Fiscalía de Oaxaca garantiza justicia plena a víctimas de delitos sexuales, realizando investigaciones exhaustivas y aplicando todo el rigor de la Ley a quien o quienes resulten responsables.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir