FGEO localiza a 2 personas perdidas; habrían sufrido accidente carretero en la Sierra de Flores Magón (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. La investigación ministerial especializada y las labores de búsqueda realizadas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) hicieron posible el hallazgo de dos personas reportadas como no localizadas: una del sexo femenino identificada como K.V.H. y un masculino identificado como J.J.G.L., en la región de la Sierra de Flores Magón, antes Cañada.

De acuerdo con los resultados preliminares, ambas personas salieron de la ciudad de Oaxaca de Juárez con destino a Teotitlán de Flores Magón para entregar un vehículo.

Viajaban a bordo de una camioneta negra, marca RAM, modelo 2021. Sin embargo, desde el 22 de octubre se perdió comunicación con ellos, siendo vistos por última vez en dicha comunidad de la Sierra de Flores Magón.

En seguimiento a la denuncia, la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad implementó diversas acciones de búsqueda y localización, que incluyeron recorridos terrestres en comunidades aledañas, conforme a los protocolos especializados en la materia.

Como resultado de estas labores, este martes 28 de octubre de 2025, un equipo multidisciplinario de la Fiscalía de Oaxaca localizó a las víctimas sin vida, estaban dentro de su vehículo en el fondo de un barranco, a aproximadamente 800 metros de profundidad, en el kilómetro 161 del paraje “El Rosario”, perteneciente a la comunidad de Santiago Nacaltepec.

Los primeros trabajos ministeriales sugieren que habrían tenido un percance vial luego de salirse de la carretera.

Ante estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca realiza las acciones correspondientes para la recuperación de los cuerpos, además de llevar a cabo la investigación pericial que permita establecer la mecánica de los hechos y brindar certeza a las víctimas indirectas.

La Fiscalía de Oaxaca desarrolla una labor integral que articula la intervención de especialistas, así como la coordinación operativa y logística necesaria para fortalecer las capacidades institucionales y dar respuestas efectivas en los casos de búsqueda de personas no localizadas.

La FGEO reitera su compromiso de garantizar que cada proceso de búsqueda, localización e investigación se lleve a cabo con estricto apego a los protocolos establecidos, con el propósito de brindar certeza y atención tanto a las víctimas directas como a sus familias.

