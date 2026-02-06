FGEO investiga muerte de sujeto colgado en puente de San Sebastián Etla (15:30 h)

2026/02/06  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 6 de febrero. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) desplegó a un equipo especializado para dar inicio a las investigaciones respecto al hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en el puente que se encuentra sobre la carretera 190 a la altura de Santiaguito Etla.

La FGEO activó los protocolos legales y realiza las primeras diligencias, las cuales arrojan como indicios iniciales que en el cuerpo no se observan lesiones dolosas en la primera inspección, indicios que apuntan a un suicidio, a reserva de los resultados periciales finales.

La Fiscalía de Oaxaca fortalece las investigaciones ministeriales con las labores periciales para determinar de manera científica la mecánica de los hechos.

