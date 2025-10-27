FGEO inicia investigaciones por el asesinato de líder de Catem en Salina Cruz (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició las investigaciones correspondientes respecto a la agresión en que una persona perdió la vida, víctima identificada como N.P.U. (líder sindical), hechos ocurridos en Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca desplegó a un equipo multidisciplinario a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, para llevar a cabo las primeras indagatorias para definir las líneas de investigación y establecer la teoría del caso.

Además, que la FGEO realiza trabajos coordinados con autoridades de los tres niveles de gobierno que permitan presentar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables de este delito.

La Fiscalía de Oaxaca está comprometida con investigaciones integrales con enfoque científico que permitan brindar resultados efectivos en materia de procuración de justicia a las víctimas directas e indirectas, especialmente en casos de delitos de alto impacto.

