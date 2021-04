Félix Salgado solicita a TEPJF audiencia para defender derecho a votar y ser votado (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de abril. Este viernes, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, anunció que solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le otorgue el derecho de audiencia de alegatos para dar a conocer sus razonamientos jurídicos que le permitan votar y ser votado, en las elecciones para la gubernatura de Guerrero.

He solicitado respetuosamente al Tribunal Electoral me conceda el derecho de audiencia de alegatos para dar a conocer mis razonamientos jurídicos que me permitan votar y ser votado. Estoy en espera de que me señalen día y hora. Mi patria es primero ¡Hay Toro!, escribió Félix Salgado en redes.