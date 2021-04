Félix Salgado sí violó la ley: TEPJF (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de abril. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila determinar que Félix Salgado Macedonio sí fue precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y sí violó la ley al omitir presentar su informe de gastos de campaña, tal y como lo señaló el Instituto Nacional Electoral.

El proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue dado a conocer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de sus redes sociales.

La resolución solicita al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que individualice las sanciones interpuestas a Félix Salgado Macedonio, Luis Walton, Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román y emita nuevas resoluciones tomando en cuenta las circunstancias concretas de cada caso.

Dentro de sus conclusiones advierte que los aspirantes de Morena en Guerrero sujetos de la controversia son material y formalmente precandidatos, por lo que sus actividades deben ser consideradas actos de precampaña.

En cuanto a la sanción de cancelación de candidatura por no presentar gastos de campaña, la cual fue impuesta por el INE, el proyecto puntualiza que no hubo presentación extemporánea de la entrega del informe, pues al momento de la entrega ya no era viable su revisión.

Y advierte que en caso de que el Consejo General decida aplicar la sanción consistente en la pérdida o cancelación de los registros, deberá proceder de manera conducente en el sentido de la sustitución de la candidatura.

Fue el 25 de marzo cuando el Consejo General del INE determinó retirar su candidatura debido a que no presentó su informe de gastos de precampaña, a lo que Salgado Macedonio respondió que Morena no registró precandidatos, por lo que no corresponde presentar dicho informe.

Sin embargo, durante la discusión de este caso, consejeras y consejeros del órgano electoral determinaron que el informe debe ser entregado incluso si el monto de egresos es equivalente a cero.

Durante sus protestas tras el retiro de su candidatura Salgado Macedonio ha señalado al INE “ya sacó boleto” y amagó con solicitar un juicio político contra Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, por “atropellar la Constitución”.

Félix Salgado había manifestado a sus simpatizantes su confianza respecto a que el Tribunal le regresaría la candidatura, haciendo énfasis en que su impugnación estaba debidamente fundamentada.

Incluso, durante las protestas que encabezó en el INE, hizo un llamado a las magistradas y magistrados para que «no se vayan a equivocar», pues de no devolverle la candidatura realizaría movilizaciones en Guerrero y en la Ciudad de México.

TEPJF corrige la plana al INE en Caso Raúl Morón

Sobre el caso del aspirante a la gubernatura de Michoacán, el Tribunal solicitará al INE revocar su acuerdo y modificar la sanción, al considerar que Raúl Morón no fue omiso en la presentación de su informe de gastos de precampaña, sino que este este fue entregado de manera extemporánea.

La Sala consideraría que el candidato a la gubernatura de Michoacán sí entregó dicho informe y lo hizo previo a la conclusión de la fiscalización, antes de que el INE emitiera una resolución en torno a su caso.

En ese sentido, se solicitaría al órgano electoral modificar la sanción, por presentación extemporánea del informe.

