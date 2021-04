Félix Salgado Macedonio advierte que de no recuperar candidatura “no habrá elecciones” en Guerrero (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de abril. Félix Salgado Macedonio advirtió que en caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no le devuelva la candidatura a la gubernatura de Guerrero “no habrá elecciones” en dicho estado el próximo 6 de junio.

Desde el Zócalo de Iguala, Guerrero, el morenista advirtió que se aplicará en Guerrero el Artículo 39 de la Constitución Mexicana.

Dicho artículo establece que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Si no estamos en la boleta no hay elección. Levante la mano quien diga que no habrá elecciones si no estamos en la boleta”, expresó ante sus simpatizantes.