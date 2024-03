Félix el bailador: Francisco Garfias (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de marzo. El oficialismo y la oposición se dieron otra vez con todo en el Senado. La cercanía de las elecciones del dos de junio exacerba los ánimos. En ambos bloques vaticinan que el de enfrente va a perder.

El debate de ayer fue frontal. Los insultos y descalificaciones no dejaron lugar al diálogo. Mucho menos a la conciliación. Ya no hay mucho que esperar de esta Legislatura, en ninguna de las dos cámaras.

La sesión arrancó con un video que dio a conocer el periodista, Carlos Loret de Mola, sobre supuestos sobornos de amigos de los hijos de AMLO para colocar balasto –piedra sobre las vías– en el Tren Maya.

La senadora del PAN, Mayuli Latifa, pegó su teléfono celular al micrófono para que sus pares escucharan lo que dice Amìlcar Olan, amigo de Andy, a Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos AMLO.

Dice Amílcar: “¡A huevo! La red de corrupción es lo de nosotros. Por cada tres mil metros públicos va su mochadita para que nos den el palomazo y de que todo está bien. Ya cuando se descarrile el tren, ya será otro pedo.”

El primero que brincó fue el senador de Morena, Gabriel García Hernández, ex coordinador General de Programas para el Desarrollo en el gobierno de AMLO, quien llamó a Loret “el zar de las mentiras.”

“Aquí—dijo García- hacen un reto de pruebas, pero hay que recordar las pruebas que se expusieron aquí de 1,400 millones de pesos de depósitos a las cuentas de las empresas de su candidata presidencial (Xóchitl.)

“Ni esos 1,400 millones de pesos les alcanzan para comprar un poco de credibilidad”, remató.

Siguieron otros oradores. El tono de descalificación prevaleció.

***

Otro tema que calentó el debate fue la propuesta del PAN de desaparecer los poderes en Guerrero, con el argumento que la situación de ingobernabilidad “ya es insostenible.”

El coordinador de la bancada azul, Julen Rementería, dio a conocer la propuesta.

Dijo que en Guerrero “hay extorsión, homicidio, cobro de piso, un gran cantidad de irregularidades que están sucediendo.”

“Hoy se considera, de acuerdo a estudios internacionales de prestigiadas empresas, que Acapulco puede llegar a ser la ciudad más violenta del mundo.”

Se preguntó: ¿Quién no ha visto las imágenes tan lamentables de Guerrero. La ejecución extrajudicial de un estudiante a manos de la policía del Estado?

El senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, salió, varios turnos después, a responderle a Rementería.

Dijo:

“No tienen ninguna consistencia sus dichos. ¿Qué dicen? Que a la gobernadora no se le ve, que no está, que está ausente. Vayan a Guerrero, ustedes no conocen Guerrero, ustedes conocen Presidente Masaryk, las joyerías de Polanco, de donde no salen.

“Vayan a Guerrero, conozcan la realidad de nuestro estado. Están los tres poderes constituidos: el Legislativo, el Judicial, el Ejecutivo. Ahí están trabajando.”

Félix destacó que la gobernadora Evelyn Salgado inmediatamente se reunió con los normalistas de Ayotzinapa, con la mamá del joven acribillado por la policía. “¿Hay movilizaciones? Hay movilizaciones”, reconoció.

El senador de Morena negó autoridad moral a los panistas que piden la desaparición de poderes en su estado. “Ustedes no tienen nada en Guerrero. ¿El cuánto por ciento? Tienen el uno por ciento, nada… ¿Por qué no mejor desaparecen poderes en Guanajuato?” Preguntó.

Kenia López, PAN, le respondió:

“¿Sabe por qué es necesario que se disuelvan los poderes en Guerrero? Porque mientras usted está bailando, la gente se está muriendo, porque mientras Morena vive en el lujo y el privilegio, la gente tiene que tolerar a los delincuentes que se han hecho los amos y los dueños de muchos municipios de Guerrero”.

Así se la llevaron sin resolver nada.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, no habló en tribuna. Lo hizo frente a los reporteros de la fuente:

“Ellos (los panistas) saben que (la desaparición de poderes) no procede… es un recurso estrictamente electorero, en un momento en que las campañas están subiendo de tono.”

***

Nos llegó un video de la diputada local Tania Larios, secretaria del PRI CDMX, que grabó frente a la fiscalía capitalina, acompañada de una decena de jóvenes militantes.

En el video dice:

“Venimos a denunciar contundentemente la violencia que se ha vivido en Cuajimalpa, donde Sergio (Rivera) perdió su cornea, donde a Rafa (Montiel) le clausuraron la casa de su madre y también nos han violentado haciendo campaña y recorriendo las calles”.

Tania señala a Adrián Ruvalcava como autor intelectual de la golpiza, ocurrida el 10 diciembre del año pasado, y a Jesús Arrieta, su particular, como el autor material.

FIN.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir