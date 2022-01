Felicita Arzobispo Pedro Vásquez a los periodistas en su día (14:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 4 de enero. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, extendió una felicitación a todos los trabajadores de los medios de comunicación en el Día del Periodista.

En un mensaje enviado a todos los representantes de los medios de comunicación de Oaxaca, agradeció el servicio que prestan los comunicadores a la sociedad al informar y destacar los acontecimientos que suceden en los estados, el país y el extranjero.

“Comentar las noticias, los acontecimientos que suceden a cada momento, cómo los artículos que nos hacen pensar y reflexionar en ciertas cosas que deberíamos de vivir, gracias por todo ello”, subrayó.

“Gracias porque en estos años de ministerio en la Arquidiócesis de Antequera, tú me has ayudado a evangelizar a través de la radio y la prensa escrita y los demás medios de comunicación, porque has continuado con las reflexiones que se han hecho en la Iglesia”, añadió.

El jerarca de la Iglesia Católica, pidió a Dios por todos los reporteros, fotógrafos y demás trabajadores de los medios, para que los proteja, los ilumine y los llene de sabiduría transmitiendo la verdad y sólo la verdad.

