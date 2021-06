¡Felicidades padre! 13 años y aún duele tu partida: Dario Nolasco (14:30 h)

Años que vienen despacio, primero

Con que lentitud avanzan

Cómo quería ser grande, recuerdo

Para no quedarme en casa

Y acompañar a mi padre, muy lejos

Tal vez, hasta el fin del mundo

Porque mi padre era fuerte

Era muy inteligente

Era mejor que ninguno

(Letra de la canción Cuando quería ser grande, compuesta por Manuel Flores M. interpretada por Vicente Fernández)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 20 de junio. Rabia de que corras por venas y no poder abrazarte…13 años han pasado desde tu partida y aún duele tu ausencia, 13 años en los que no he tenido la oportunidad de abrazarte y decirte cuanto te quiero, papá, sin embargo, todo el tiempo a tu lado, fueron de buenas enseñanzas de amor, cariño, respeto y de muchos buenos recuerdos.

Don Olegario, hombre rudo, hombre de campo, pero de mejores sentimientos de quien guardo la mejor escuela, cariñoso aunque no era mucho de hablar de esos sentimientos, lo comunicaba a su manera.

Un hombre de fe, creyente en Dios, y en su Santo patrón, San Juan, criado bajo la doctrina del catolicismo, guardo recuerdos de noches enteras que pasaba en la iglesia del pueblo, igual que otros hombres, adorando a su santo de devoción.

Casado con Doña Elvira, -recién fallecida-, mi padre fue educado a la antigua, duro en sus enseñanzas sobre la vida, pero siempre con una palabra de aliento para darnos a entender que la vida no era sencilla, preparándonos para el futuro pensando siempre en uno mejor de la que a él le había tocado vivir.

Siempre pensó que habríamos de partir de su lado, no porque no nos quisiera sino todo lo contrario, quería que tuviéramos algo mejor, estudio y otro estilo de vida, decía que la vida en el pueblo aunque hermosa era muy dura, trabajar de sol a sol en el campo, para conseguir el sustento diario.

Por lo que en la medida de sus posibilidades, nos preparaba para enfrentar la vida en la ciudad, -nosotros, mis hermanos y yo no lo veíamos de esa manera-, nos enseñaba de todo, lavar, barrer, cocinar, cuidar los animales, todo tipo de oficios, todos teníamos un rol para hacer en la semana.

Siempre se le veía con su sombrero de lana color café de ala media, de camisas arremangadas y huaraches de pie de gallo estilo Juquila, siempre con su escapulario de la Virgen de Juquila, (la mejor herencia que guardo con mucho amor) siempre veía la vida de una manera alegre, contando anécdotas de sus andanzas en las diversas comunidades, a aparte del trabajo del campo, se dedicaba a la venta de bestias mulares y ganado.

A los niños del pueblo gustaban de su compañía escuchando sus historias, incluso de su gracia de hablar con palabras en doble sentido sin llegar a las groserías, en su funeral decenas de menores lo acompañaron a su última morada.

Amante del campo, de la naturaleza, agradecía las bondades como él decía, con mucha fe y respeto ofrendaba a los cuatro elementos -como una costumbre que a él le habían inculcado sus antepasados- antes de iniciar una siembra y también cuando cosechaba los frutos que la madre tierra generosamente le brindaba.

El menor de cinco hermanos, Ricardo, Teresa, Felicitas y Adela; Don Olegario, gozaba del respeto de la comunidad, diligente y servicial como era él, siempre se le miraba ayudando y apoyando a la matanza de ganado lo mismo en las mayordomías como fiestas del pueblo y funerales.

Así era Don Olegario, mi padre y podría describir muchas otras cosas de él, un hombre siempre atento, generoso, siempre presto a dar sin esperar nada a cambio, más que la bendición de sentirse satisfecho por hacer un bien.

Papá a 13 años de tu partida, han pasado muchas cosas en las que no has estado para contarte de los triunfos de tus nietos que han sido los míos y también porque no, fracasos, en los que siempre tenías palabras de aliento para decirme que por algo pasaban las cosas y que lo mejor estaba por venir.

A 13 años que te fuiste de mi lado, aunque duele que ya no estés conmigo, entiendo que Dios necesitaba un ángel a su lado, y que desde el cielo nos estás cuidando y protegiendo a mí y a mis hermanos.

Va para tí estas humildes líneas en recuerdo de ese gran amor que nos brindaste, tuve la dicha de tener al mejor padre del mundo, tu no mueres porque siempre estarás en mi mente y corazón.

Te amo padre, feliz día

Aunque debo decir que soy un hombre doblemente afortunado pues Dios me brindó un segundo padre, a quien adoro y amo, y que por su esfuerzo, amor, protección y cariño soy lo que soy en la vida, Gracias y felicidades padre-hermano Pedro Nolasco, por todo tu respaldo, por tu apoyo, por siempre estar conmigo cuando más te he necesitado, gracias por ser un gran padre para mí.

