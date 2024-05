Familiares de mujeres arrolladas y muertas por dueño de Innes llegan a acuerdo reparatorio (22:32 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de mayo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) brinda acompañamiento legal a las víctimas indirectas tras el fallecimiento en un accidente vial de dos mujeres identificadas como F. M. M. C. y B. Z. M. C., ya que familiares tomaron la decisión de llegar a un acuerdo reparatorio con el imputado -identificado como C. A. I. G- a través del Centro de Justicia Alternativa.

Tras el percance que ocurrió el 19 de mayo de 2024, sobre la Carretera Internacional 190, en una parada de autobús frente a una tienda de autoservicio en la agencia de Santa Rosa Panzacola, perteneciente a la ciudad de Oaxaca de Juárez, la FGEO integró una carpeta de investigación por el delito de Homicidio Culposo, por el que se detuvo a una persona (C. A. I. G.).

La FGEO durante el proceso realizó las diligencias necesarias que permitieran garantizar el derecho de las víctimas indirectas a un adecuado proceso de procuración de justicia, lo que implica escuchar y respetar su voluntad respecto al procedimiento.

Por ello, para dar cumplimiento a lo contemplado en el Artículo 187, Control sobre los Acuerdos Reparatorios, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a voluntad de las víctimas indirectas (familiares), el imputado tendrá que cubrir lo establecido en referencia a la reparación integral del daño y lo que quede asentado en dicho acuerdo.

La Fiscalía de Oaxaca se mantiene vigilante del cumplimiento del acuerdo reparatorio y que este se realice conforme a lo establecido por la ley, pues es prioridad del organismo procurador de justicia la protección de las víctimas indirectas, por lo que en todo momento la institución procuradora de justicia mantendrá el acompañamiento para garantizar la más amplia protección a sus derechos.b

